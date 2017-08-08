Джейми Каррагер: "Рано или поздно Коутинью будет играть в "Барселоне"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер не видит ничего странного в желании хавбека "красных" Филиппе Коутинью перейти в "Барселону". Английский клуб же категорически отказывается его отпускать.

– Я не думаю, что он уйдет сейчас. Но кто бы не хотел оказаться в "Барселоне"? – цитирует Sky Sports Каррагера. – Я уверен, что это рано или поздно случится. Коутинью будет играть в "Барселоне". И в этом нет ничего плохого. Когда ты играешь в "Саутгемптоне", и тобой интересуются "Челси" и "Ливерпуль", ты хочешь уйти. Это нормально. Потому что "Ливерпуль" значительнее "Саутгемптона", как и "Реал" с "Барселоной" значительнее "Ливерпуля".