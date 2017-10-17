Джейми Каррагер – Клоппу: "Мой "Ливерпуль" много раз играл как команда Моуринью и добивался результатов"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер прокомментировал слова главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа о том, что в матче 8-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" (0:0) сыграл в слишком оборонительный футбол. Он добавил, что его команда тоже так играла и добивалась результатов.

– Должен сказать, что у меня нет проблем с тем, что сделал Моуринью. Он всегда так строит игру своей команды, и я ждал этого, – приводит Sky Sports слова Каррагера. – После игры Клопп сказал, что "Ливерпуль" никогда не будет так играть. Да, возможно, это так, но мой "Ливерпуль" так играл и делал это много раз. И благодаря этому мы добивались результатов.

Каррагер выступал за "Ливерпуль" с 1996 по 2013 год. В составе команды он выигрывал Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, трижды – Кубка лиги.