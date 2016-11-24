Джеррард завершил карьеру

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард объявил о завершении своей карьеры, сообщает Sky Sports. Последним клубом англичанина был "Лос-Анджелес Гэлакси", в составе которого он выступал с января 2015 года. За команду он провел 34 матча, в которых забил пять мячей и сделал 14 результативных передач. В ноябре этого года 36-летний Джеррард заявил о том, что не собирается продлевать свой контракт.
Джеррард является воспитанником "Ливерпуля", и в основной команде он провел 17 сезонов. Хабек сыграл в 710 матчах во всех турнирах, в которых забил 85 мячей. Вместе с "Ливерпулем" выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
В составе сборной Англии провел 114 матчей, в которых забил 21 гол. По количеству игр за национальную команду занимает третье место после Питера Шилтона и Дэвида Бекхэма.
Стивен Джеррард: "Тешить себя и болельщиков безнадежными ожиданиями было бы неправильно"
Слоня
Может и не лучший, но один из лучших. А преданность и любовь к родному клубу просто бесценна. Легенда.
16:26
sergey.v1968
Ну какой он лучший? Будьте объективнее в своих оценках. Кроме уже названных ниже, ещё есть (как игрок - был) Скоулз как минимум. Ну да, добротный, весьма качественный, игрок, но не запредельного уровня. А уж его привозы и очень нужное, своевременное падение на своём поле в игре против Челси и, как результат, гол, - вряд ли у кого здравомыслящего есть сомнения, что это было сделано не намеренно. И ура, что он ушёл. В одном ему комплимент - прекрасно понимает, что пора уже, и так годик в штатах был зряшним.
16:24
Marchello1980
Ну вот и ещё одна легенда ушла...
16:09
bezik
Mangust071, Ну уж Зидан явно лучше будет. А еще были и Недвед, и Лэмпард, и Хави с Иньестой. Лучший - явный перебор
16:06
tiho
Mangust071 Лучший центральный хав,которого я видел!!!! //////////////////Лэмпс лучше.
16:05
sars882
Стиви Джи красава! не всегда все получалось, но с какой страстью он играл! всегда рвал и метал. удачи в будущем!
16:03
Mangust071
Лучший центральный хав,которого я видел!!!!
15:42
raver87
Спасибо за карьеру.
15:31
Монте-Кристо (Мститель) .
Талантище ! Но время безжалостно...
15:28
bezik
Он хотел в Ливерпуль, а Ливерпулю он не нужен на поле. Дадут должность в клубе
15:18
resifi
andersen78------ Ну да, надоело ездить по вызовам.)))
15:14
andersen78
видимо устал....
14:46
craped
Мог бы ещё поиграть
14:41