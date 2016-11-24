Джеррард завершил карьеру

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард объявил о завершении своей карьеры, сообщает Sky Sports. Последним клубом англичанина был "Лос-Анджелес Гэлакси", в составе которого он выступал с января 2015 года. За команду он провел 34 матча, в которых забил пять мячей и сделал 14 результативных передач. В ноябре этого года 36-летний Джеррард заявил о том, что не собирается продлевать свой контракт.

Джеррард является воспитанником "Ливерпуля", и в основной команде он провел 17 сезонов. Хабек сыграл в 710 матчах во всех турнирах, в которых забил 85 мячей. Вместе с "Ливерпулем" выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

В составе сборной Англии провел 114 матчей, в которых забил 21 гол. По количеству игр за национальную команду занимает третье место после Питера Шилтона и Дэвида Бекхэма.

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