Джанни Инфантино: "Венгер и Арсенал связаны навечно"

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что французский наставник Арсен Венгер – настоящая легенда "Арсенала". По его словам, сложно будет представить "канониров" без этого главного тренера.

– Арсен Венгер – это икона "Арсенала". Даже его имя – Арсен. Они связаны навечно, - цитирует Инфантино Sky Sports. - Остаться Венгеру или уйти? Я счастлив, что мне приходится сталкиваться со всевозможными испытания, но, к счастью, не с управлением "Арсеналом". Менеджеры будут решать будущее клуба.

То, что сделал Венгер для "Арсенала", без сомнений, стало историей. Он – большая личность в футболе и одна из его легенд.