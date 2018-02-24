Джан забил 100-й мяч "Ливерпуля" в сезоне-2017/18

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан стал автором 100-го гола команды в сезоне-2017/18. Юбилейный мяч хавбек забил в матче 28-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма". В общей сложности "красные" в этом сезоне забили 62 мяча в премьер-лиге, 4 - в Кубке Англии и 34 - в Лиге чемпионов.

Самыми результативными матчами для команды Юргена Клоппа в этом сезоне стали игры против "Марибора" и "Спартака" в группе E Лиги чемпионов. Словенский и российский клубы пропостили по семь безответных мячей.

Трансляция матча "Ливерпуль" - "Вест Хэм"