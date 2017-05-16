Дубль Санчеса помог "Арсеналу" обыграть "Сандерленд"

"Арсенал" обыграл "Сандерленд" (2:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии. В составе победителей дублем отметился форвард Алексис Санчес.

Благодаря трем набранным очкам "канониры" приблизились к "Ливерпулю", идущему на четвертой строчке и опережающему лондонцев на одно очко. В последнем туре "Арсенал" сыграет против "Эвертона", а "Ливерпуль" - с "Мидлсбро".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

37-й тур

"Арсенал" – "Сандерленд" – 2:0 (0:0)

Голы: Санчес, 72 (1:0). Санчес, 81 (2:0).

"Арсенал": Чех, Монреаль, Гиббс (Ивоби, 69), Мустафи, Бельерин, Холдинг, Езил, Рэмси (Уэлбек, 68), Джака, Санчес, Жиру (Уолкотт, 85).

"Сандерленд": Пикфорд, О`Ши, Овьедо, Коне, Джонс, Манкильо (Янузай, 82), Ларссон, Каттермоул (Гуч, 77), Ндонг (Гибсон, 88), Дефо, Борини.

Предупреждения: Бельерин, 22. Монреаль, 54. Езил, 55. О`Ши, 56. Каттермоул, 74. Мустафи, 90+2.

Судья: Ист.

16 мая. Лондон. Стадион Emirates Stadium.