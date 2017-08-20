Дубль Алонсо принес "Челси" первую победу в сезоне

"Челси" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:1 в матче 2-го тура чемпионата Англии. Все мячи забили игроки гостей: на счету защитника Маркоса Алонсо дубль - ударом со штрафного в первом тайме и победный гол. Форвард Миши Батшуайи отправил мяч в свои ворота в концовке встречи.

"Челси" одержал первую победу в этом сезоне и набрал четыре очка.

Чемпионат Англии

2-й тур

"Тоттенхэм" - "Челси" - 1:2 (0:1)

Голы: Алонсо, 24 (0:1). Батшуайи, 82 - в свои ворота (1:1). Алонсо, 88 (1:2).

"Тоттенхэм": Ллорис, Дайер (Сон Хын Мин, 68), Алдервейрелд, Фертонген, Триппьер (Янссен, 90+1), Ваньяма, Дембеле, Алли, Эриксен, Дэйвис (Сиссоко, 80), Кейн.

"Челси": Куртуа, Рюдигер, Давид Луиз, Кристенсен, Аспиликуэта, Бакайоко, Канте, Виллиан (Педро, 78), Мозес, Алонсо, Мората (Батшуайи, 79).

Предупреждения: Рюдигер, 30. Дайер, 31. Давид Луиз, 38. Фертонген, 51. Алдервейрелд, 83. Алонсо, 87. Кейн, 88.

Судья: Тэйлор (Англия).

20 августа. Лондон. Стадион "Wembley".

Трансляция матча "Тоттенхэм" – "Челси" //

Невероятный гол со штрафного в матче "Тоттенхэм" - "Челси". Видео