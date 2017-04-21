Дуайт Йорк: "Из-за цвета кожи я не могу устроиться на работу футбольным тренером"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Дуайт Йорк раскритиковал отсутствие темнокожих тренеров в мировом футболе. Уроженец Тринидада и Тобаго заявил, что не может пройти собеседование на работу тренером из-за цвета кожи.
– Если дело не в цвете кожи, тогда скажите, в чем же? – цитирует BBC Йорка. – Будьте честны. Хотя бы позволяйте нам проходить собеседования.
Футбол – мировой вид спорта, в развитие которого вносили вклад и темнокожие игроки. Взгляните на чемпионат Англии. Есть ли там хотя бы один темнокожий тренер? А в итальянском первенстве? Где-нибудь вообще? Список можно продолжать.
Слоня
Дело не только в цвете кожи, а в менталитете. Не склонны перезагорелые ребята, как и русские, к каждодневной кропотливой нудной работе. Если игрока тренеры гоняют и вынужден выполнять контрактные обязательства, то тренер сам должен выполнять неприятную, но любимую работу. Почти каждый в футбольном симуляторе скупал 20 лучших в одну команду и выставив их на поле считал себя великим. Вот обьяснить условному Иско( Гетце,Руни), что его место на скамейке считаю искусством тренера.
11:41
Патриот Сибири
Действительно непорядок. Особенно африканские сборные возмущают своим расизмом: тоже белых постоянно берут. Вот, что за люди!
11:36
serenky25
Попробуй через соцсети. Можно на AVITO резюме разместить. Там полно всякого хлама...
11:24
Ботаникум
Из темнокожих тренеров (пусть сейчас и не работающих) можно вспомнить помимо Гуллита, ещё Райкарда, Зеедорфа, Клюйверта, Тигана. Но их и впрямь МАЛО! Слоня ----- Согласен с таким видением.
11:23
DoG
В Африке с этим проблем нет
11:18
Слоня
Просто резюме нужно не в МЮ нести, а во второй или третий дивизион и там доказывать, что ты тренер. Ну или на родине показать чумазым темнокожим трениришкам статус звезды. А так то всё валим на рассизм, состоявшегося супертренера гнобят по цвету рожи.
11:09
Букер
А расизм все равно только в Раше, вот такие вот людишки учат нас как жить.
11:04
Очень плохой мальчик
Дело не в цвете кожи.Леня Слуцкий не негр,а на работу в Англии все равно не берут.
10:58
стс911
а как же Гулит или он не черный?
10:58