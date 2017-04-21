Дуайт Йорк: "Из-за цвета кожи я не могу устроиться на работу футбольным тренером"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Дуайт Йорк раскритиковал отсутствие темнокожих тренеров в мировом футболе. Уроженец Тринидада и Тобаго заявил, что не может пройти собеседование на работу тренером из-за цвета кожи.

– Если дело не в цвете кожи, тогда скажите, в чем же? – цитирует BBC Йорка. – Будьте честны. Хотя бы позволяйте нам проходить собеседования.

Футбол – мировой вид спорта, в развитие которого вносили вклад и темнокожие игроки. Взгляните на чемпионат Англии. Есть ли там хотя бы один темнокожий тренер? А в итальянском первенстве? Где-нибудь вообще? Список можно продолжать.