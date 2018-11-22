Дидье Дрогба: "Моуринью все еще находится на высоком уровне. Сложно тренировать "МЮ" после Фергюсона"

Бывший нападающий "Челси"​ Дидье Дрогба высказался в адрес главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Он заявил, что португалец по-прежнему является одним из лучших тренеров мира.

- Думаю, если поставить Моуринью в "Манчестер Сити", то он дважды или трижды возьмет чемпионство, - приводит Mirror слова Дрогба. - Его критикуют, потому что он все время побеждал, а сейчас результаты не такие. Он все еще находится на высоком уровне. Просто посмотрите на других тренеров, что были в "МЮ" в последние годы.

Быть тренером после сэра Алекса Фергюсона нелегко, к тому же бюджет, который был у них раньше, отличается от того, что есть сейчас. Люди обращают свое внимание лишь на лучших, а он как раз является одним из лучших. Поэтому ему так достается столько внимания. Он всего лишь человек. Он старается что-то менять, а это и отличает лучших тренеров.

После 12 туров в чемпионате Англии "МЮ" занимает восьмое место в премьер-лиге.

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