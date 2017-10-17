Деян Ловрен: "Лукаку специально ударил меня бутсой"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен после матча с "Манчестер Юнайтед" (0:0) отметил, что нападающий Ромелу Лукаку умышленно задел его ногой. По его словам, бельгиец мог бы извиниться, но на протяжении всей встречи он нервничал.

- Я сделал подкат, и мне показалось, что он мог бы не трогарть меня, - цитирует The Sun Ловрена. - Думаю, он сделал это специально. Но если он и не хотел этого делать, то обычно в таких случаях извиняются. Но он вей матч нервничал, это повлияло. Все осталось позади, ничего не изменить. Нужно двигаться дальше, это футбол.