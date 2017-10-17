Деян Ловрен: "Лукаку специально ударил меня бутсой"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен после матча с "Манчестер Юнайтед" (0:0) отметил, что нападающий Ромелу Лукаку умышленно задел его ногой. По его словам, бельгиец мог бы извиниться, но на протяжении всей встречи он нервничал.
- Я сделал подкат, и мне показалось, что он мог бы не трогарть меня, - цитирует The Sun Ловрена. - Думаю, он сделал это специально. Но если он и не хотел этого делать, то обычно в таких случаях извиняются. Но он вей матч нервничал, это повлияло. Все осталось позади, ничего не изменить. Нужно двигаться дальше, это футбол.
Dejan Lovren accuses Romelu Lukaku of 'stamp' in Liverpool vs Man Utd pic.twitter.com/i7nOFLttkF– A.P. (@arthemepetrov) 17 октября 2017 г.