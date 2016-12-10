Дэвид Мойес: "М'Вила не захотел быть с "Сандерлендом" в тяжелой ситуации"

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес подчеркнул, что заинтересован в игроках, которые готовы биться за клуб. По словам специалиста, полузащитник "Рубина" Янн М'Вила лично отказался от перехода в состав "Черных котов". Хавбек выступал за английский клуб на правах аренды в прошлом сезоне.

- М`Вила - хороший игрок, но я хочу видеть в своей команде только тех, кто хотел здесь находиться, - приводит Goal.com слова Мойеса. - Это было его решением, которое мы были вынуждены принять. Я нуждаюсь в футболистах, которые будут сражаться. Сейчас "Сандерленд" находится в тяжелой ситуации. Янн дал понять, что не хочет быть с нами в этом положении.