Давид Луиз: "Сарри - отличный человек и тренер"

Защитник "Челси" Давид Луиз признался, что считает главного тренера "синих" Маурицио Сарри отличным человеком и тренером.

- Прежде всего, он отличный человек, - приводит слова Луиза портал Goal. - Думаю, его жизненная философия прекрасна: он хочет наслаждаться каждым днем и быть счастливым. Кроме того, он отличный тренер. Он работает над деталями и дает нам всю информацию о противниках. Он отлично работает на благо всего коллектива.

Сарри возглавил "Челси" 14 июля 2018 года. Под его руководством "синие" выиграли четыре из четырех игр в чемпионате Англии.

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