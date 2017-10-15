Давид Де Хеа: "Провели сложную игру против "Ливерпуля", поэтому рады одному очку"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа после матча 8-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (0:0) отметил, что команде нужно постоянно поддерживать высокий уровень игры в обороне. Он также добавил, что остался доволен одним заработанным очком.

- Думаю, что мы очень хорошо защищались, как и в предыдущих матчах. Нам нужно постоянно поддерживать этот уровень игры в обороне, - приводит официальный сайт "МЮ" слова Де Хеа. - У Ромелу Лукаку был хороший шанс забить, но он им не воспользовался. Нужно продолжать идти этим путем. Мы провели сложную выездную игру, поэтому рады одному очку.

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