Что нужно знать о ставках на матч "Брайтон" – "Челси"

16 декабря "Брайтон" сыграет с "Челси" в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают "Челси" фаворитом матча. На победу команды Маурицио Сарри можно поставить с коэффициентом 1.45, на победу "Брайтона" – с коэффициентом 7.50, на ничью – с коэффициентом 4.30.

Клиенты "Фонбет" согласны с букмекерами. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 98% выбрали "Челси", 1% – "Брайтон", 1% – ничью.

Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" уверены в том, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.80, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.00.

Клиенты "Фонбет" тоже считают, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 сделали ставку 90% игроков, на тотал меньше 2,5 – 10%.

Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу "Челси", ее выбрали 67% клиентов "Фонбет". На то, что "Челси" не проиграет, поставили 24% игроков, на гол лондонцев – 4%. На тотал больше 1,5 сделали ставку 3% клиентов "Фонбет", на победу "Челси" с форой (-1) – 2%.



А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 100 000 рублей на победу "Челси". В среднем на матч "Брайтона" и "Челси" ставят 510 рублей.