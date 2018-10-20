"Челси" спасся от поражения в матче с "МЮ"

"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" (2:2) в матче девятого тура чемпионата Англии.

На 21-й минуте хозяев вывел вперед Антонио Рюдигер. У гостей дубль сделал Антони Марсьяль - он забил на 55-й и 73-й минутах. В концовке игры сравнял счет Росс Баркли.

"МЮ" набрал 14 очков и на данный момент занимает восьмое место. У "Челси" 21 очкоо и второе место. В следующем туре "Манчестер Юнайтед" примет "Эвертон", а "Челси" на выезде сыграет с "Бернли".

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9-й тур

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" - 2:2 (1:0)

Голы: Рюдигер, 21 (1:0). Марсьяль, 55 (1:1). Марсьяль, 73 (1:2). Баркли, 90+6 (2:2).

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Алонсо, Канте, Жоржинью, Ковачич (Баркли, 69), Виллиан (Педро, 73), Мората (Жиру, 79), Азар.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Погба, Мата (Эррера, 75), Матич, Рэшфорд (Санчес, 85), Лукаку, Марсьяль (Перейра, 84).

Предупреждения: Матич, 13. Янг, 27. Рюдигер, 30. Азар, 34. Мата, 67. Санчес, 90+4. Перейра, 90+5.

Судья: Дин (Англия).

20 октября. Лондон. Стадион "Stamford Bridge"

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