"Челси" продлил победную серию в игре с "Саутгемптоном"

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Челси" на выезде обыграл "Саутгемптон" – 2:0. По голу забили Эден Азар и Диегу Коста. Эта победа стала для их команды четвертой подряд в премьер-лиге, что позволило подопечным Антонио Конте подняться на четвертое место в турнирной таблице. "Саутгемптон" остался девятым.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

10-й тур

"Саутгемптон" – "Челси" – 0:2 (0:1)

Голы: Азар, 6 (0:1). Диегу Коста, 55 - штрафной (0:2).

"Саутгемптон": Форстер, Мартина, ван Дейк, Жозе Фонти, Бертранд (Маккуин, 78), Ромеу, Дэйвис, Тадич (Хейбьерг, 78), Класи (Буфаль, 61), Редмонд, Остин.

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес (Иванович, 87), Матич, Канте, Азар, Педро (Виллиан, 78), Алонсо, Диегу Коста (Батшуайи, 89).

Судья: Джоунс.

30 октября. Саутгемптон. Стадион St Mary's Stadium.

Трансляция матча "Саутгемптон" - "Челси"