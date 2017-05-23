"Челси" продлил контракт с Эдуарду

Вратарь "Челси" Эдуарду продлил соглашение с клубом, сообщает официальный сайт команды. Новый контракт рассчитан на один сезон.

– Я очень рад остаться в "Челси" еще на один год, – сказал Эдуарду. – Этот сезон был очень успешным для клуба, и каждый заставил меня чувствовать себя частью семьи. Я надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем выиграть намного больше трофеев.

В прошедшем сезоне голкипер не сыграл за синих ни одного матча в чемпионате Англии, при этом два раза появившись в заявке команды. "Челси" в сезоне-2016/17 стал чемпионом страны.