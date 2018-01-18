"Челси" хочет подписать Крауча?

Нападающий "Стоук Сити" Питер Крауч входит в сферу интересов "Челси", сообщает The Telegraph. 36-летний англичанин рассматривается в качестве резервного форварда для подстраховки на случай травм Альваро Мораты и Миши Батшуайи.

Главный тренер "синих" Антонио Конте заинтересовался игроком после того, как основная трансферная цель клуба нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл выбыл на неопределенный срок.

В этом сезоне Крауч провел за "Стоук" 21 матч во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.