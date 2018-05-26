Бывший клуб Смертина победил "Астон Виллу" с Терри и вернулся в премьер-лигу

"Фулхэм" вышел в английскую премьер-лигу. В финальном матче плей-офф за место в элите клуб обыграл "Астон Виллу" - 1:0. Бирмингемцев возглавляет Стив Брюс, который впервые не смог выиграть финал плей-офф чемпионшипа. В 2002 году он победил и вышел в премьер-лигу с "Бирмингемом", в 2016-м - с "Халл Сити". 90 минут в матче провел бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри.
"Фулхэм", цвета которого ранее защищал экс-капитан сборной России Алексей Смертин, вернулся в премьер-лигу после четырех сезонов в чемпионшипе.
Напрямую в премьер-лигу из чемпионшипа пробились "Вулверхэмптон" и "Кардифф Сити".
Первенство Англии
Чемпионшип
Финал
"Астон Вилла" - "Фулхэм" - 0:1 (0:1)
Гол: Кэрни, 23.
Удаление: Одой (Ф), 70.
- Алексей Смертин
- Сборная России (футбол)
- Челси
- Джон Терри
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- Вулверхэмптон
- Сборная Англии (футбол)
- Бирмингем
- Стивен Брюс