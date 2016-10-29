Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом в матче с "Кристал Пэлас"

29 октября состоится матч 10-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 4,67 – Н 3,90 – П2 1,76

Трансляция матча "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" 29 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль".

Прямая трансляция матча "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" 29 октября на канале, "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=1-3, 14 – 13.

Результаты последних матчей