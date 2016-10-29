Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом в матче с "Кристал Пэлас"

29 октября состоится матч 10-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 4,67 – Н 3,90 – П2 1,76
Трансляция матча "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" 29 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль".
Прямая трансляция матча "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" 29 октября на канале, "Матч! Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=1-3, 14 – 13.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
23 ноября 2014 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль"
|
3:1
|
14 февраля 2015 года
|
1/8 Кубка Англии
|
"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль"
|
1:2
|
16 мая 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас"
|
1:3
|
8 ноября 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас"
|
1:2
|
6 марта 2006 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль"
|
1:2