13:00 | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом в матче с "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль". Фото REUTERS
"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль". Фото REUTERS
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29 октября состоится матч 10-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 4,67 – Н 3,90 – П2 1,76

Трансляция матча "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" 29 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль".

Прямая трансляция матча "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" 29 октября на канале, "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=1-3, 14 – 13.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

23 ноября 2014 года

Чемпионат АПЛ

"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль"

3:1

14 февраля 2015 года

1/8 Кубка Англии

"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль"

1:2

16 мая 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас"

1:3

8 ноября 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас"

1:2

6 марта 2006 года

Чемпионат АПЛ

"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль"

1:2
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