09:15 | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры не верят в победу "Челси" над "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" – "Челси". Фото AFP
"Манчестер Сити" – "Челси". Фото AFP
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3 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Манчестер Сити" – "Челси". Начало – в 15:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Сити" – "Челси"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,18 – Н 3,53 – П2 3,35

Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Челси" 3 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Челси".

Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" – "Челси" 3 декабря на канале "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=3-15, 30 – 42.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

21 сентября 2014 года

Чемпионат Англии

"Сити" – "Челси"

1:1

31 января 2015 года

Чемпионат Англии

"Челси" – "Сити"

1:1

16 августа 2015 года

Чемпионат Англии

"Сити" – "Челси"

3:0

21 февраля 2016 года

1/8 Кубка Англии

"Челси" – "Сити"

5:1

16 апреля 2016 года

Чемпионат Англии

"Челси" – "Сити"

0:3
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