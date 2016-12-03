Букмекеры не верят в победу "Челси" над "Манчестер Сити"

3 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Манчестер Сити" – "Челси". Начало – в 15:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Сити" – "Челси"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,18 – Н 3,53 – П2 3,35

Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Челси" 3 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Челси".

Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" – "Челси" 3 декабря на канале "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=3-15, 30 – 42.

Результаты последних матчей