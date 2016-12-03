Букмекеры не верят в победу "Челси" над "Манчестер Сити"

3 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Манчестер Сити" – "Челси". Начало – в 15:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Сити" – "Челси"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,18 – Н 3,53 – П2 3,35
Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Челси" 3 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Челси".
Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" – "Челси" 3 декабря на канале "Матч! Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=3-15, 30 – 42.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
21 сентября 2014 года
|
Чемпионат Англии
|
"Сити" – "Челси"
|
1:1
|
31 января 2015 года
|
Чемпионат Англии
|
"Челси" – "Сити"
|
1:1
|
16 августа 2015 года
|
Чемпионат Англии
|
"Сити" – "Челси"
|
3:0
|
21 февраля 2016 года
|
1/8 Кубка Англии
|
"Челси" – "Сити"
|
5:1
|
16 апреля 2016 года
|
Чемпионат Англии
|
"Челси" – "Сити"
|
0:3