10:54 | ФУТБОЛ — Англия

Билич сравнил адаптацию Дзадзы в "Вест Хэме" с историей Бергкампа

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Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич заступился за нападающего Симоне Дзадзу, арендованного у "Ювентуса". По слухам, руководство и болельщики лондонцев недовольны игрой итальянца, в связи с чем владельцы клуба готовы расторгнуть арендное соглашение с туринцами.

– Безусловно, Симоне – хороший игрок, который перешел из большого клуба и проходит период адаптации, – цитирует Goal.com Билича. – Новые футболисты нуждаются во времени. Вспомните историю Денниса Бергкампа, который год только обживался в "Арсенале".

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