Бэрри провел 632-й матч в премьер-лиге и сравнялся с Гиггзом

Полузащитник "Вест Бромвича" Гарет Бэрри провел 632-й матч в премьер-лиге. 36-летний англичанин вышел в стартовом составе матча 5-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма". По количеству матчей в премьер-лиге Бэрри догнал бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза.
Gareth Barry equals Ryan Giggs' premier League record today as he starts for West Brom.– BBC Sport (@BBCSport) 16 сентября 2017 г.
632 appearances 👏👏👏https://t.co/JLx8zgRZPI #WBA pic.twitter.com/uCk9w3GuGz
Let's take a moment and just appreciate Gareth Barry... 🙌 pic.twitter.com/3gqMWK5WOC– Match of the Day (@BBCMOTD) 16 сентября 2017 г.