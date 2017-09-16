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17:57 | Футбол — Англия

Бэрри провел 632-й матч в премьер-лиге и сравнялся с Гиггзом


Полузащитник "Вест Бромвича" Гарет Бэрри провел 632-й матч в премьер-лиге. 36-летний англичанин вышел в стартовом составе матча 5-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма". По количеству матчей в премьер-лиге Бэрри догнал бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза.

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