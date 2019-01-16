Бьельса признал, что "Лидс" "шпионил" за всеми командами в сезоне

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьельса рассказал, что сотрудники клуба "шпионили" за всеми соперниками по ходу нынешнего сезона. В начале января представители "Дерби Каунти", который возглавляет Фрэнк Лэмпард, обратились в правоохранительные органы в связи с обнаружением сотрудника "Лидса" перед игрой с командой из Йоркшира.

- Я следил за всеми соперниками, с которыми мы играли, - цитирует Squawka Бьельсу. - Я понимаю, что могу столкнуться с санкциями. Но то, что я делал, не является незаконным. Я делал это не для того, чтобы на кого-то напасть. Я готов доказать, что у меня не было плохих намерений.

Я не пытался достичь несправедливого преимущества. Лэмпард тоже говорит, что у меня не могло быть дурных намерений. Он считает, что я просто нарушил дух fair play.

Также Бьельса рассказал, что его команда посмотрела 51 матч "Дерби" в прошлом сезоне перед их очной встречей, и анализ каждой игры занял четыре часа. Кроме того, он дал понять, что у него есть данные по всем 24 клубам чемпионшипа.