Бьельса признал, что "Лидс" "шпионил" за всеми командами в сезоне

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьельса рассказал, что сотрудники клуба "шпионили" за всеми соперниками по ходу нынешнего сезона. В начале января представители "Дерби Каунти", который возглавляет Фрэнк Лэмпард, обратились в правоохранительные органы в связи с обнаружением сотрудника "Лидса" перед игрой с командой из Йоркшира.
- Я следил за всеми соперниками, с которыми мы играли, - цитирует Squawka Бьельсу. - Я понимаю, что могу столкнуться с санкциями. Но то, что я делал, не является незаконным. Я делал это не для того, чтобы на кого-то напасть. Я готов доказать, что у меня не было плохих намерений.
Я не пытался достичь несправедливого преимущества. Лэмпард тоже говорит, что у меня не могло быть дурных намерений. Он считает, что я просто нарушил дух fair play.
Также Бьельса рассказал, что его команда посмотрела 51 матч "Дерби" в прошлом сезоне перед их очной встречей, и анализ каждой игры занял четыре часа. Кроме того, он дал понять, что у него есть данные по всем 24 клубам чемпионшипа.
Bielsa says his staff watched all of Derby’s 51 games last season before last Friday’s win. Each game takes four hours to analyse #lufc pic.twitter.com/kbcuWdDnGI– Mark Walker (@markdw1966) 16 января 2019 г.