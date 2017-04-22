Бастиан Швайнштайгер: "Если бы еще раз пересеклись с Моуринью, все сложилось бы иначе"

Полузащитник "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер считает, что у него могли сложиться лучше отношения с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. 32-летний немец под руководством португальца в первой части сезона не играл, после чего перебрался в MLS.

– Происходившее в межсезонье было для меня испытанием, – цитирует Newsweek Швайнштайгера. – Не скрою, что я был удивлен. Мне хотелось играть за "МЮ" на "Олд Траффорд". Это была моя цель. Помню, что Моуринью говорил со мной в ноябре, заявив, что я могу вернуться к работе с командой. Он извинился передо мной, как известно. Думаю, если бы мы с ним пересеклись еще раз, все сложилось бы иначе.