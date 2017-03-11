22:24 | ФУТБОЛ — Англия

"Арсенал" разгромил "Линколн Сити" и вышел в полуфинал Кубка Англии

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"Арсенал" нанес разгромное поражение клубу 5-го дивизиона "Линколн Сити" в матче 1/4 финала Кубка Англии. Голами у "канониров" отметились Тео Уолкотт, Оливье Жиру, Алексис Санчес и Аарон Рэмси. Следующий соперник лондонского клуба будет определен по итогам жеребьевки.

Кубок Англии 

1/4 финала

"Арсенал" - "Линколн Сити" - 5:0 (1:0)

Голы: Уолкотт, 45+1 (1:0). Жиру, 53 (2:0). Уотерфолл, 58 - в свои ворота (3:0). Санчес, 72 (4:0). Рэмси, 75 (5:0).

"Арсенал": Чех, Гиббс, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Рэмси, Джака (Кокелен, 61), Окслейд-Чемберлен (Езил, 27), Уолкотт, Санчес, Жиру (Лукас, 65).

Предупреждения: Джака, 24. Косьельни, 37.

Судья: Тэйлор.

Лондон. Стадион "Emirates Stadium".

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/cup/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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resifi

Арсенал с победой, но "Линкольн Сити" конкретный колхоз!

22:43

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