"Арсенал" разгромил "Линколн Сити" и вышел в полуфинал Кубка Англии

"Арсенал" нанес разгромное поражение клубу 5-го дивизиона "Линколн Сити" в матче 1/4 финала Кубка Англии. Голами у "канониров" отметились Тео Уолкотт, Оливье Жиру, Алексис Санчес и Аарон Рэмси. Следующий соперник лондонского клуба будет определен по итогам жеребьевки.
Кубок Англии
1/4 финала
"Арсенал" - "Линколн Сити" - 5:0 (1:0)
Голы: Уолкотт, 45+1 (1:0). Жиру, 53 (2:0). Уотерфолл, 58 - в свои ворота (3:0). Санчес, 72 (4:0). Рэмси, 75 (5:0).
"Арсенал": Чех, Гиббс, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Рэмси, Джака (Кокелен, 61), Окслейд-Чемберлен (Езил, 27), Уолкотт, Санчес, Жиру (Лукас, 65).
Предупреждения: Джака, 24. Косьельни, 37.
Судья: Тэйлор.
Лондон. Стадион "Emirates Stadium".
resifi
Арсенал с победой, но "Линкольн Сити" конкретный колхоз!
22:43