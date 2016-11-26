05:27 | ФУТБОЛ — Англия

"Арсенал" предложит Уилширу новый контракт

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что полузащитнику Джеку Уилширу, который выступает в "Борнмуте" на правах аренды, будет предложен новый контракт. По словам наставника, он доволен прогрессом игрока. Напомним, что в матче 13-го тура чемпионата Англии "Арсенал" сыграет с "Борнмутом", однако Уилшир не примет участие в этой встрече по условиям арендного соглашения.

– Когда у меня есть возможность посмотреть за игрой Уилшира, я это делаю, – цитирует Венгера Evening Standart. – Я доволен его прогрессом. считаю, что мы приняли верное решение, отпустив его в аренду. Он получает регулярную практику и становится сильнее каждую неделю.

Будет ли ему предложен новый контракт? Конечно. Этот вопрос хотелось бы решить до конца сезона, но не до игры с "Борнмутом".

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