"Арсенал" обыграл "Хаддерсфилд" в последнем матче Венгера

"Арсенал" в матче 38-го тура чемпионата Англии в гостях обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Эта встреча стала последней для Арсена Венгера на посту главного тренера "Арсенала". 68-летний француз руководил командой 22 года. В этом сезоне "канониры" заняли шестое место и обеспечили себе участие в Лиге Европы-2018/19.

"Хаддерсфилд" занял 16-е место.

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38-й тур

"Хаддерсфилд" - "Арсенал" - 0:1 (0:1)

Гол: Обамеянг, 38 (0:1).

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Леве, Конголо, Шиндлер, Хадергьонай, Хогг (Уайтхэд, 87), Муй, Притчард, Инс (Депуатр, 61), Мунье (Биллинг, 79).

"Арсенал": Оспина, Мустафи, Колашинац (Монреаль, 68), Бельерин, Холдинг, Рэмси, Мхитарян, Джака, Ляказетт, Обамеянг (Уэлбек, 67), Ивоби (Мэйтланд-Найлс, 72).

Предупреждение: Йергенсен Занка, 90+3.

Судья: Оливер (Англия).

13 мая. Хаддерсфилд. Стадион "John Smith's Stadium".