"Арсенал" обыграл "Хаддерсфилд" в последнем матче Венгера

"Арсенал" в матче 38-го тура чемпионата Англии в гостях обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг.
Эта встреча стала последней для Арсена Венгера на посту главного тренера "Арсенала". 68-летний француз руководил командой 22 года. В этом сезоне "канониры" заняли шестое место и обеспечили себе участие в Лиге Европы-2018/19.
"Хаддерсфилд" занял 16-е место.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
38-й тур
"Хаддерсфилд" - "Арсенал" - 0:1 (0:1)
Гол: Обамеянг, 38 (0:1).
"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Леве, Конголо, Шиндлер, Хадергьонай, Хогг (Уайтхэд, 87), Муй, Притчард, Инс (Депуатр, 61), Мунье (Биллинг, 79).
"Арсенал": Оспина, Мустафи, Колашинац (Монреаль, 68), Бельерин, Холдинг, Рэмси, Мхитарян, Джака, Ляказетт, Обамеянг (Уэлбек, 67), Ивоби (Мэйтланд-Найлс, 72).
Предупреждение: Йергенсен Занка, 90+3.
Судья: Оливер (Англия).
13 мая. Хаддерсфилд. Стадион "John Smith's Stadium".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2017-2018/