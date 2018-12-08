19:59 | Футбол — Англия

"Арсенал" обыграл "Хаддерсфилд"

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"Арсенал" в матче 14-го тура чемпионата Англии обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Лукас Торрейра.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

16-й тур

"Арсенал" - "Хаддерсфилд" - 1:0 (0:0)

Гол: Торрейра, 83.

"Арсенал": Лено, Лихтштайнер (Мхитарян, 46), Папастатопулос, Мустафи (Монреаль, 66), Колашинац, Бельерин, Джака, Торрейра, Гендузи, Ляказетт (Ивоби, 46), Обамеянг.

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Леве, Конголо, Шиндлер, Смит (Хадергьонай, 60), Уильямс (Дурм, 70), Хогг (Бакуна, 52), Муй, Притчард, Депуатр.

Предупреждения: Джака, 24. Притчард, 35. Лихтштайнер, 38. Уильямс, 38. Смит, 39. Папастатопулос, 40. Мустафи, 45+2. Гендузи, 80. Бакуна, 85.

Судья: Тирни (Англия).

8 декабря. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/

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