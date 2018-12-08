"Арсенал" обыграл "Хаддерсфилд"

"Арсенал" в матче 14-го тура чемпионата Англии обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Лукас Торрейра.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
16-й тур
"Арсенал" - "Хаддерсфилд" - 1:0 (0:0)
Гол: Торрейра, 83.
"Арсенал": Лено, Лихтштайнер (Мхитарян, 46), Папастатопулос, Мустафи (Монреаль, 66), Колашинац, Бельерин, Джака, Торрейра, Гендузи, Ляказетт (Ивоби, 46), Обамеянг.
"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Леве, Конголо, Шиндлер, Смит (Хадергьонай, 60), Уильямс (Дурм, 70), Хогг (Бакуна, 52), Муй, Притчард, Депуатр.
Предупреждения: Джака, 24. Притчард, 35. Лихтштайнер, 38. Уильямс, 38. Смит, 39. Папастатопулос, 40. Мустафи, 45+2. Гендузи, 80. Бакуна, 85.
Судья: Тирни (Англия).
8 декабря. Лондон. Стадион "Эмирейтс".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/