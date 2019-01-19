"Арсенал" обыграл "Челси" и снова догнал "МЮ"

"Арсенал" обыграл "Челси" в матче 23-го тура чемпионата Англии - 2:0. Команда Унаи Эмери догнала по очкам "Манчестер Юнайтед", который ранее сегодня одолел "Брайтон" (2:1), и вышла на пятое место.
"Челси" в таблице идет четвертым, на 3 очка опережая сегодняшних соперников - 47 против 44.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
23-й тур
"Арсенал" - "Челси" - 2:0 (2:0)
Голы: Ляказетт, 14 (1:0). Косьельни, 39 (2:0).
"Арсенал": Лено, Бельерин (Эль-Нени, 72), Папастатопулос, Косьельни, Колашинац, Торрейра, Джака, Гендузи, Рэмси (Мэйтланд-Найлс, 67), Ляказетт (Ивоби, 68), Обамеянг.
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Алонсо, Канте, Жоржинью, Ковачич (Баркли, 63), Педро (Хадсон-Одои, 80), Азар, Виллиан (Жиру, 68).
Предупреждения: Давид Луиз, 37. Баркли, 90+5.
Судья: Тэйлор.
19 января. Лондон. Стадион "Эмирейтс".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/