Арсен Венгер: "Тяжело было взломать оборону "Лестера"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча чемпионата Англии проти "Лестера" (1:0) отметил, что команде тяжело было играть против плотной обороны соперника. По его словам, "канониры" создали опасные моменты, потому что действовали спокойно.

- Тяжело было взломать оборону "Лестера", - приводит ВВС слова Венгера. - Но мы дейстовали спокойно и смогли создать несколько опасных моментов. Не забывайте, в воскресенье мы играли дополнительное время в кубковом матче. Будут ли новости о моем будущем после игры с "Тоттенхэмом"? Нет и еще раз нет.