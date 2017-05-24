Арсен Венгер: "Это точно будет не последняя моя игра"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не стал отвечать на вопрос о своем будущем в клубе. Контракт француза с "канонирами" истекает этим летом, и многие фанаты не хотят продления соглашения, поскольку недовольны результатами команды. В субботу "Арсенал" проведет финальный матч Кубка Англии с "Челси".

– Это точно будет не последняя моя игра, – цитирует AFP Венгера. – Что бы ни случилось, я останусь в футболе.

Матч "Арсенал" - "Челси" состоится в субботу, 27 мая, начало встречи - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.