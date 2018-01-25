Арсен Венгер: "Арсенал" слишком боялся "Челси" в первом тайме"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после победы над "Челси" в полуфинале Кубка лиги (2:1) отметил, что его команда слишком боялась соперника в первом тайме. Тем не менее, он доволен игрой после перерыва.

- В первом тайме мы слишком отдали инициативу "Челси", - цитирует Sky Sports Венгера. - Мы немного боялись идти вперед, из-за чего и пострадали. Мы не играли в правильном ключе, но после перерыва ситуация изменилась. "Арсенал" взял игру под свой контроль. Знали, что во второй половине можем сыграть лучше, и сделали это. У нас есть время, чтобы подготовиться к финалу. Будем рады видеть наших болельщиков на "Уэмбли ". Играли уже там несколько раз, и счастливы снова отправиться туда.