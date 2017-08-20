Антонио Конте: "Выбор состава не зависит от заплаченных за игроков денег"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте остался доволен тем, что этим летом его клуб подписал нападающего "Реала" Альваро Морату. По его словам, за испанца заплачена адекватная сумма.

– Сколько мы заплатили за Морату? Возможно, 56 миллионов фунтов стерлингов – хорошая цена за Морату по нынешнему трансферному рынку, – цитирует Goal Конте. – В "Реале" Мората не играл регулярно. Обычно при этом теряется производительность, физическая форма. Нужно время, чтобы восстановить ее. Мы хотим, чтобы Мората в "Челси" играл регулярно. Но мой выбор состава не зависит от заплаченных денег. Мы можем потратить много денег на игрока, а затем он окажется в запасе.