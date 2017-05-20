Антонио Конте: "В следующем сезоне семья переедет жить в Лондон"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте подчеркнул, что его жена и дочь переедут в Лондон. 47-летний итальянец возглавил "синих" перед этим сезоном и привел команду к победе в чемпионате Англии.

– Мне было непросто в этом сезоне находиться вдали от семьи, – приводит ESPN слова Конте. – Жена решила остаться в Италии, чтобы дочь закончила школу.

Но в следующем сезоне моя семья планирует перебраться в Лондон, чтобы мы жили все вместе. Для дочери пожить в новой стране и поучиться в зарубежной школе – прекрасная возможность и настоящий подарок. В Англии, и прежде всего в Лондоне, есть отличные школы.

Чемпионский Конте-кст. Почему "Челси" – лучший в Англии