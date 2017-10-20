Антонио Конте: "В "Челси" конфликт? Ничего не знаю об этом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте опроверг слухи о том, что в команде назрел конфликт. Специалист также добавил, что из-за плотного графика у лондонцев мало времени на восстановление. Ранее сообщалось, что футболисты "Челси" недовольны методами работы Конте.

– Конфликт в раздевалке? Я ничего не знаю об этом, – цитирует Football Italia Конте. – Когда вы играете каждые три дня, нет времени на тактику и восстановление. Я думаю, что мы уделяем мало внимания каждой детали.

Напомним, что безвыигршная серия "Челси" составляет три матча. Лондонцы в чемпионате Англии располагаются на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков.