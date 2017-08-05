Антонио Конте: "Не понимаю, почему в дело вмешался адвокат Диегу Косты"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте подчеркнул, что не понимает поведения нападающего Диегу Косты. Форвард, которому Конте лично сообщил о том, что не рассчитывает на него в предстоящем сезоне, подключил к процессу ухода из клуба своего адвоката.

– Не понимаю, почему в дело вмешался агент игрока, – цитирует Goal.com Конте. – Ситуация достаточно простая, в ней ничего не изменилось. Могу лишь повторить то, что говорил 10 дней назад: игрок и агент футболиста прекрасно знали о положении Косты в "Челси". Соответствующее решение было принято еще в январе, но сейчас они ведут себя так, будто эта новость – шок для них.