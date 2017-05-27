Антонио Конте: "Косьельни пропустит финал? Это неважно"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте на пресс-конференции перед финалом Кубка Англии против "Арсенала" отказался говорить о защитнике "канониров" Лоране Косьельни, который пропустит игру. По мнению итальянца, "синим" необходимо сосредоточиться на себе.

- Думаю, в этой игре мы должны сосредоточиться на себе и быть очень сфокусированными, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Неважно, с какими игроками нам предстоит сыграть. Мы должны делать то, что мы умеем. Мысли о том, какой игрок пропустит матч в составе соперника, не имеют значения. У "Арсенала" есть множество топ-игроков.

Матч "Арсенал" – "Челси" состоится сегодня, 27 мая, начало встречи – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.