Антонио Конте: "Челси" пробует другую игровую модель и становится лучше"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рад победе команды над "Суонси" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Англии. По словам специалиста, лондонцы действовали умно, не позволив сопернику создать голевых моментов.

– Мы создали множество шансов, не позволив сопернику подойти к своим воротам, благодаря чему снова сыграли на ноль, – приводит пресс-служба "синих" слова Конте. – Если в матчах такого рода не удается забить быстрый гол, приходится запасаться терпением и прикладывать массу усилий в атаке, при этом действовать крайне осторожно, чтобы не пропустить ответный выпад соперника.

Конечно, стремление победить может привести к тому, что команда начнет атаковать всеми силами, но это может привести к потере баланса.

Мои футболисты такого никогда не допустят. Они сыграли очень умно и добились хорошей победы. Без качественного футбола такие матчи выиграть сложно.

Мы становимся лучше. Мы пробуем другую игровую модель, и я имею возможность чередовать разные тактические схемы, что дает мне варианты для выбора.