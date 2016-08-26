22:12 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Челси" не смог достичь всех трансферных целей этим летом"

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Главный тренер "Челси"Антонио Конте заявил, что его клубу не удалось достичь всех целей в это трансферное окно. Также он отметил, что новый вратарь Эдуарду, купленный у загребского "Динамо", будет третьим голкипером в команде.

– Трансферное окно – сумасшедшее время, – цитирует BBC Конте. – "Челси", вероятно, не смог достичь всех трансферных целей этим летом. Приобретение Эдуарду? Нам нужен был третий голкипер, потому что Джамал Блэкмен ушел в аренду. Мы рады, что Эдуарду присоединился к нам. Ситуация весьма очевидна. Сейчас у нас есть 3 вратаря: первый – Куртуа, второй – Бегович, третий – Эдуарду.

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