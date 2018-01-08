Английский тренер сознался в домогательствах к несовершеннолетним игрокам

Бывший тренер детской команды "Крю Александра" Барри Беннелл признал себя виновным в шести случаях домогательства к несовершеннолетним футболистам в период с 1988 по 1991 год, сообщает Sky Sports. Учитывая предыдущее признание, число подтвержденных инцидентов достигло семи.
Отметим, что Беннелл обвиняется в 42 случая домогательства, 11 из них - сексуальное насилие, еще 2 - попытки насилия. Жертвами тренера становились мальчики 8-15 лет.
Громкий скандал, связанный с педофилией, разразился в английском футболе в ноябре 2016 года. Все началось с того, что экс-футболист Энди Вудворд заявил, что тренер насиловал его 4 года - с 11 до 15 лет. Впоследствии аналогичные признания сделал еще ряд футболистов.
баламошка
Леонид, Леонид, как вам не стыдна.
22:36 8 января
rusfed 2.0
Отличие этой страны от нашей только в том, что у нас все замалчивается. А случаев вынужденного сожительства несовершеннолетних гимнасток, пловчих и др. со своими тренерами - куча
19:38 8 января
Serenky25
Образцовая страна. Родина футбола. Что скажет королева?
19:28 8 января