Английский тренер сознался в домогательствах к несовершеннолетним игрокам

Бывший тренер детской команды "Крю Александра" Барри Беннелл признал себя виновным в шести случаях домогательства к несовершеннолетним футболистам в период с 1988 по 1991 год, сообщает Sky Sports. Учитывая предыдущее признание, число подтвержденных инцидентов достигло семи.

Отметим, что Беннелл обвиняется в 42 случая домогательства, 11 из них - сексуальное насилие, еще 2 - попытки насилия. Жертвами тренера становились мальчики 8-15 лет.

Громкий скандал, связанный с педофилией, разразился в английском футболе в ноябре 2016 года. Все началось с того, что экс-футболист Энди Вудворд заявил, что тренер насиловал его 4 года - с 11 до 15 лет. Впоследствии аналогичные признания сделал еще ряд футболистов.