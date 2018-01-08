19:04 8 января | Футбол — Англия

Английский тренер сознался в домогательствах к несовершеннолетним игрокам

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Бывший тренер детской команды "Крю Александра" Барри Беннелл признал себя виновным в шести случаях домогательства  к несовершеннолетним футболистам в период с 1988 по 1991 год, сообщает Sky Sports. Учитывая предыдущее признание, число подтвержденных инцидентов достигло семи.

Отметим, что Беннелл обвиняется в 42 случая домогательства, 11 из них - сексуальное насилие, еще 2  - попытки насилия. Жертвами тренера становились мальчики 8-15 лет.

Громкий скандал, связанный с педофилией, разразился в английском футболе в ноябре 2016 года. Все началось с того, что экс-футболист Энди Вудворд заявил, что тренер насиловал его 4 года - с 11 до 15 лет. Впоследствии аналогичные признания сделал еще ряд футболистов.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Леонид, Леонид, как вам не стыдна.

22:36 8 января

rusfed 2.0

Отличие этой страны от нашей только в том, что у нас все замалчивается. А случаев вынужденного сожительства несовершеннолетних гимнасток, пловчих и др. со своими тренерами - куча

19:38 8 января

Serenky25

Образцовая страна. Родина футбола. Что скажет королева?

19:28 8 января