Андрей Ярмоленко: "Вест Хэм" должен побороться за еврокубки"

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко оценил выступления команды в нынешнем сезоне. Он считает, что команда должна побороться за еврокубки.

– В последнем матче была одержана крупная выездная победа над "Ньюкаслом" (3:0) – выиграли уверенно, по делу, - цитирует хавбека "Команда №1". - Я считаю – да это все понимают, – что мы сейчас занимаем далеко не то место, которое нас может устроить. Уверен, что команда будет прибавлять. Постепенно возвращаются в строй травмированные игроки. Думаю, что "Вест Хэм" должен побороться за еврокубки.

"Вест Хэм" занимает 13-е место в чемпионате Англии, имея 15 очков в 13 матчах. Напомним, Ярмоленко выбыл на длительный срок из-за травмы.

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