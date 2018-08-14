Андер Эррера: "Я горд играть за "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера выразил слова похвалы в адрес своей команды и болельщиков, а также отметил, что горд выступать за этот клуб.

- Я очень горжусь тем, что играю за "МЮ", - приводит пресс-служба клуба слова Эрреры. - Когда ты играешь за "Манчестер Юнайтед", ты должен каждый сезон заслуживать того, чтобы продолжить играть за клуб. Я думаю, что тренер очень доволен мной, как и болельщики, так что я очень горжусь этим. То, как клуб относится ко мне - идеально. Любовь, которую болельщики проявляют ко мне, не может быть еще больше. Моя семья счастлива в Манчестере, поэтому я просто стараюсь отдавать все и прикладывать все свои силы и усилия, чтобы достойно играть за этот клуб.

Полузащитник перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Атлетик Бильбао" в 2014 году и с тех пор провел 161 матч за команду во всех турнирах. Контракт испанца рассчитан до 30 июня 2019 года.