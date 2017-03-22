17:10 | ФУТБОЛ — Англия

Андер Эррера: "Уход де Хеа из "МЮ"? В футболе все возможно"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера допустил вероятный уход вратаря команды Давида де Хеа предстоящим летом. Отмечалось, что в переходе испанца всерьез заинтересован "Реал".

– Я бы хотел, чтобы Давид продолжал защищать наши ворота, – сказал в эфире программы Jugones Эррера. – Надеюсь на это, но, как известно, в футболе все возможно. В 2015 году трансфер де Хеа в "Реал" сорвался в последнюю минуту, но я старался не доставать его разговорами на эту тему. Тяжело сначала оказаться в одном месте, но через секунду вновь вернуться. Эта ситуация многому научила Давида, он стал более опытным.

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Материалы REN-TV

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