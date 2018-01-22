Алексис Санчес: "МЮ" - самый большой клуб в мире"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес поделился эмоциями от перехода в новый клуб, отметив, что он очень горд и постарается оправдать доверие.

– Я очень заинтригован тем, что присоединился к самому большому клубу в мире, – цитирует санчеса официальный сайт "МЮ". – Я провел прекрасных три с половиной года в "Арсенале", и захвачу с собой очень позитивные воспоминания об этом великом клубе и его фанатах.

Возможность играть на этом историческом стадионе и работать с Жозе Моуриньо была чем-то таким, от чего я не мог отказаться. Я очень горжусь тем, что являюсь первым чилийским игроком, который когда-либо играл за первую команду "Юнайтед". Надеюсь, что смогу показать фанатам по всему миру, почему клуб хотел заполучить меня.