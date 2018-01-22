Алексис Санчес: "МЮ" - самый большой клуб в мире"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес поделился эмоциями от перехода в новый клуб, отметив, что он очень горд и постарается оправдать доверие.
– Я очень заинтригован тем, что присоединился к самому большому клубу в мире, – цитирует санчеса официальный сайт "МЮ". – Я провел прекрасных три с половиной года в "Арсенале", и захвачу с собой очень позитивные воспоминания об этом великом клубе и его фанатах.
Возможность играть на этом историческом стадионе и работать с Жозе Моуриньо была чем-то таким, от чего я не мог отказаться. Я очень горжусь тем, что являюсь первым чилийским игроком, который когда-либо играл за первую команду "Юнайтед". Надеюсь, что смогу показать фанатам по всему миру, почему клуб хотел заполучить меня.
Дядька
samsam _______ У Реала 12. Учим матчасть )
01:33
vitali777
Шило на мыло!
01:30
Beard
три с половиной года в "Арсенале", и захвачу с собой очень позитивные воспоминания об этом великом клубе -"Арсенал" -великий клуб!...................Я очень заинтригован тем, что присоединился к самому большому клубу в мире, – цитирует санчеса официальный сайт "МЮ". "МЮ" - большой клуб!................................поменял "великий" клуб,на просто большой.
00:38
Manted
молодец!хороший выбор!ждем отличной игры!
23:14 22 января
Player124
Ура - выбрался из этой арсенальской свалки!!!!
23:05 22 января
samsam
Ну три. Три. Про Баварию-то я и забыл. Все рано не 7 и тем более не 10.
22:45 22 января
samsam
Два Кубка чемпионов. Против 10 у Реала и 7 у Милана. Да и Бавария с Барселоной побольше завоевали. И с чего он самый большой?
22:44 22 января
акробат
а мы быстро тебя забудем - даже и вспоминать не хочется. как же хорошо, что чили вместе с таким продажным человечишкой пролетело мимо ЧМ 2018
22:23 22 января