Александр Мостовой: "Посмотрел бы на Моуринью в "Астон Вилле"

Бывший полузащитник сборной России и "Сельты" Александр Мостовой считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью мог бы доказать свой уровень, поработав со слабым клубом. По его словам, многое в достижениях наставников определяет бюджет клубов.

– Они тратят по 300 миллионов евро на трансферы и могут приобретать лучших игроков, – цитирует AS Мостового. – Я бы хотел посмотреть на Моуринью в "Астон Вилле" с бюджетом в 30 миллионов евро. Но есть и исключения. Например, Раньери и "Лестер".