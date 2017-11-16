Алдервейрелд выбыл из строя до конца года

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино сообщил, что защитник Тоби Алдервейрелд из-за травмы подколенного сухожилия пропустит остаток 2017 года. Бельгиец получил повреждение в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" (3:1).

– Восстановление Алдервейрелда будет продолжаться дольше, чем мы предполагали изначально, – цитирует Evening Standard Покеттино. – Возможно, он вернется после рождественских праздников.

Отметим, что в этом сезоне 28-летний футболист провел на клубном уровне 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Из-за травмы Алдервейрелд пропустит как минимум десять встреч.