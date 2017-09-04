Алдервейрелд требует от "Тоттенхэма" новый контракт с увеличением зарплаты

Стейн Френсис, агент защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда, отметил, что футболист заслуживает улучшенные условия контракта. Френсис также добавил, что многие топ-клубы Европы заинтересованы в приобретении бельгийца.

– Статистика Альдервейрельда говорит сама за себя, – цитирует Daily Mail Френсиса. – Считаю, что он заслуживает увеличение зарплаты. Иначе "Тоттенхэм" должен его продать. Многие европейские клубы заинтересованы в его переходе, ведь немного защитников могут играть на таком уровне, как Тоби.