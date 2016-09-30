Ахмед Муса: "Советовался с Кану по поводу перехода из ЦСКА в "Лестер"

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса признался, что бывший форвард сборной Нигерии Нванкво Кану является для него образцом для подражания. Также он отметил, что советовался с 40-летним нигерийцем, который с 1999 по 2011 год играл в Англии, перед уходом из ЦСКА.

- Кану - образец для подражания для меня, - цитирует The Guardian Мусу. - Из-за него я в детстве болел за "Арсенал". Позже познакомился с ним, когда начинал играть в сборной Нигерии. В нашей стране он как герой. Мы часто общаемся, и я советовался с ним перед переходом из ЦСКА в "Лестер", потому что он всегда советует мне, что делать. Кану сказал, что я буду наслаждаться временем в премьер-лиге и Англии, что это хорошее место.