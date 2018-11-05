Агуэро лучше Руни. Аргентинец забил 150 мячей за 217 матчей

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро забил свой 150-й гол в чемпионате Англии в матче 11-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (6:1), сообщает пресс-служба английской премьер-лиги.

30-летний аргентинец стал 9-м игроком в истории чемпионата Англии, которому удалось забить 150 мячей. Ранее это удавалось Алану Ширеру, Уэйну Руни, Энди Коулу, Фрэнку Лэмпарду, Тьерри Анри, Робби Фаулеру, Джермейну Дефо и Майклу Оуэну. Агуэро понадобилось провести 217 игр для достижения этого результата, лишь Алан Ширер справился с этим быстрее (212 матчей).

Агуэро провел за "Манчестер Сити" 14 встреч во всех турнирах в текущем сезоне, забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи.